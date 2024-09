Guterres: "Gaza un incubo e il Libano è sull'orlo del baratro"

New York, 24 set. (askanews) - Il segretario generale dell'Onu davanti all'Assemblea riunita a New York ha lanciato l'allarme sul Libano. "Gaza è un incubo senza sosta che minaccia di trascinare con sé l'intera regione. A cominciare dal Libano. Dovremmo essere tutti allarmati dall'escalation - ha ...

New York, 24 set. (askanews) – Il segretario generale dell’Onu davanti all’Assemblea riunita a New York ha lanciato l’allarme sul Libano. “Gaza è un incubo senza sosta che minaccia di trascinare con sé l’intera regione. A cominciare dal Libano. Dovremmo essere tutti allarmati dall’escalation – ha detto – Il Libano è sull’orlo del baratro. Il popolo libanese, il popolo israeliano e il popolo del mondo non possono permettersi che il Libano diventi un’altra Gaza”.