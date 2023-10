Guterres (Onu): bisogna fermare la follia del cambiamento climatico

Milano, 30 ott. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha esortato il mondo a “fermare la follia” del cambiamento climatico durante una visita nelle regioni himalayane alle prese con il rapido scioglimento dei ghiacciai per testimoniare l’impatto devastante del fenomeno.

“Sono qui oggi per gridare dal tetto del mondo: basta questa follia – ha dichiarato – I ghiacciai si stanno ritirando, ma non possiamo. Dobbiamo porre fine all’era dei combustibili fossili. Dobbiamo agire ora per proteggere le persone in prima linea e per limitare l’aumento della temperatura fino a 1,5 gradi, per avvisare del peggio del caos climatico.Il mondo non può aspettare”.