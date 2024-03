Guterres (Onu): "Israele mantiene degli ostacoli agli aiuti" per Gaza

El-Arish (Egitto), 23 mar. (askanews) – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, durante una conferenza stampa sulla pista dell’aeroporto di El-Arish, ha dichiarato che “ci sono una serie di ostacoli che le autorità israeliane hanno mantenuto” rispetto alla consegna degli aiuti a Gaza. “Il problema non è quanti camion entrano, il problema, anche per i camion che entrano, è come li possiamo distribuire – ha detto – nella situazione caotica che si è creata a Gaza”.