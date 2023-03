Home > Askanews > Guterres (Onu): paesi ricchi puntino a zero emissioni entro 2040 Guterres (Onu): paesi ricchi puntino a zero emissioni entro 2040

New York, 20 mar. (askanews) – “Oggi presento un piano per potenziare gli sforzi per raggiungere questo patto di solidarietà climatica attraverso un’agenda di accelerazione a tutto campo. Si inizia con le parti che premono immediatamente l’acceleratore sulle loro scadenze per arrivare a zero emissioni entro il 2050 – in linea con il principio delle responsabilità e delle rispettive capacità comuni ma differenziate, alla luce delle diverse circostanze nazionali. In particolare, i leader dei paesi sviluppati devono impegnarsi a raggiungere zero emissioni il più vicino possibile al 2040, una scadenza che tutti dovrebbero tutti puntare a rispettare”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, durante la presentazione a New York del sesto rapporto di valutazione prodotto dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC).

