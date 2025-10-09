Guterres (Onu): pieno sostegno all'accordo raggiunto per Gaza

Milano, 9 ott. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres ha invitato tutte le parti coinvolte nella guerra di Gaza a rispettare pienamente l’accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a cogliere le opportunità che offre.

“Esorto tutte le parti a rispettare pienamente i termini dell’accordo e a sfruttare appieno le opportunità che offre”, ha detto ai giornalisti alle Nazioni Unite.

Guterres ha anche chiesto che “tutti gli ostaggi” siano “rilasciati con dignità”, mentre l’Onu – ha sottolineato – è pronta a fornire il suo pieno sostegno all’attuazione dell’accordo.