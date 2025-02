Guterres (Onu): preoccupato per crescente violenza in Cisgiordania

Ginevra, 24 feb. (askanews) – “Sono seriamente preoccupato per l’aumento della violenza e di altre violazioni commesse in Cisgiordania dai coloni israeliani, nonché per le richieste di annessione”: lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, nel momento in cui Israele ha svuotato tre campi profughi dei loro abitanti e ne ha vietato il ritorno.

Il numero uno del Palazzo di Vetro ha inoltre espresso preoccupazione per un “cessate il fuoco precario” a Gaza, invitando a “evitare a tutti i costi la ripresa delle ostilità” e ribadendo il suo sostegno alla soluzione dei due Stati.