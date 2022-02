Guzzanti imita Prodi: “Sono sempre qua, fermo come un semaforo”

Roma, 21 feb. (askanews) – Imitazioni riuscitissime a Che tempo che fa su Rai3. In questo breve estratto il conduttore Fabio Fazio imita il suo collega Bruno Vespa, Virginia Raffaele sbrocca imitando la voce di Bianca Berlinguer, uno dei suoi cavalli di battaglia, e Corrado Guzzanti si trasforma in Romano Prodi che dice “son tanti anni, però sono sempre qua, fermo come un semaforo”. Raffaele e Guzzanti sono tra i concorrenti della seconda attesissima edizione del comedy show “LOL – Chi ride è fuori”, su Prime Video dal 24 febbraio.

La clip integrale su Raiplay.com