Home > Askanews > Gwyneth Paltrow vince la causa per un incidente sugli sci Gwyneth Paltrow vince la causa per un incidente sugli sci

Milano, 31 mar. (askanews) – Gwyneth Paltrow ha vinto la causa per il suo coinvolgimento in un incidente di sci in una località dello Utah nel 2016. L’attrice americana eviterà così di pagare i 3,3 milioni di dollari di danni chiesti dall’accusa. La giuria di un tribunale di questo stato nell’ovest degli Stati Uniti ha ritenuto, all’unanimità, che la Paltrow non sia responsabile dell’incidente occorso a un professionista della salute in pensione, Terry Sanderson. L’attrice ha ottenuto il simbolico dollaro di risarcimento che ha rivendicato, dato che la giuria ha giudicato invece Sanderson il responsabile dell’incidente. Le vite di Paltrow e Sanderson si erano incrociate sulle piste innevate delle Montagne Rocciose dove a causa di una collisione l’uomo si era rotto quattro costole. Chiedeva i danni fisici e psicologici.

Milano, 31 mar. (askanews) - Gwyneth Paltrow ha vinto la causa per il suo coinvolgimento in un incidente di sci in una località dello Utah nel 2016. L'attrice americana eviterà così di pagare i 3,3 milioni di dollari di danni chiesti dall'accusa. La giuria di un tribunale di questo stato nell'o...