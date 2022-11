Gymnema sylvestre a cosa serve e il miglior integratore dimagrante

Consumare le foglie o l'integratore a base di gymnema sylvestre significa avere un fisico tonico e magro, ma anche ridurre i valori glicemici nel sangue

In natura sono diverse le piante ed erbe che possono essere molto utili grazie ai benefici e alle proprietà che possiedono in termini di dimagrimento. Tra le varie piante, vi è la gymnema sylvestre che permette di aiutare a dimagrire in modo sano. Cerchiamo di scoprirne le proprietà e come assumerla nell’integratore.

Gymnema Sylvestre

Con questo nome ci si riferisce a una pianta conosciuta e nota nella medicina ayurvedica e ricca di proprietà per l’organismo. Una pianta come la gymnema sylvestre si usa da circa 200 anni in questo campo. Molte popolazioni usano le foglie di questa pianta che sono commestibili per ridurle in polvere e consumarle in una bevanda quale il tè.

Una pianta rampicante di grandi dimensioni, ramificata che sale fino alla cima dei grandi alberi. Le foglie sono di forma picciolata dal sapore amaro e acre. Produce dei fiori di colore giallo campanulato che sono raggruppati. Oltre all’India e al Pakistan, si trova anche nelle foreste dell’Australia e dell’Africa.

Una pianta appartenente alla famiglia delle Asclepiadaceae originaria dei paesi dell’Africa orientale e dell’India, molto consumata dalle popolazioni in ogni ambito e settore con proprietà note per il benessere della persona. Conosciuta anche con il nome di Gur mar che significa distruttore di zuccheri e di sostanze zuccherine.

Ricca di alcuni elementi e nutrienti come i polifenoli, ma anche di glicosidi. In commercio sono diversi gli integratori alimentari a base di gymnema sylvestre, come Spirulina Ultra di cui è uno degli ingredienti principali per combattere i chili in eccesso. Come al solito, è sempre bene chiedere il consulto di un esperto per capire come assumerla.

Gymnema sylvestre: benefici

Una pianta come la gymnema sylvestre è particolarmente nota per trattare diversi disturbi e patologici, come il diabete dal momento che aiuta a ridurre la quantità di glucosio nel sangue. Inizialmente, veniva usata soprattutto per morsi di serpente, quindi come antiveleno, ma anche come stimolante digestivo, lassativo, ecc.

Le foglie di questa pianta sono ricche di benefici e infatti sono utili per controllare e trattare il diabete sia di tipo 1 che 2, ma aiuta anche ad abbassare i livelli dei lipidi. Inoltre, assumerne le foglie aiuta a controllare il metabolismo riducendo il peso corporeo e i grassi in eccesso. Solitamente se ne raccomandano dai 400 ai 600 grammi al giorno.

Le proprietà e i benefici della gymnema sylvestre si possono riscontrare all’interno degli integratori alimentari come Spirulina Ultra dal momento che aiuta a facilitare e favorire il dimagrimento dei chili in eccesso, stimolare il metabolismo dei carboidrati e lipidi, oltre a controllare e regolare il senso di fame, in quanto è un ottimo soppressore dell’appetito.

Molto utile anche nella medicina tradizionale per trattare le emorroidi, le patologie oculari e i disturbi cardiaci. Si consiglia di chiedere il consulto dell’esperto per capire la giusta posologia da assumere, ma anche la modalità. Essendo un prodotto naturale, non ha particolari interazioni o effetti collaterali e controindicazioni.

Gymnema Sylvestre: integratore naturale

Come già detto nei paragrafi precedenti, gymnema sylvestre è uno degli ingredienti dell’integratore naturale migliore attualmente in commercio, ovvero Spirulina Ultra. Un supporto alimentare sano e naturale per tutti coloro che vogliono perdere peso permettendo di combattere la fame nervosa, placando la fame e dando sazietà.

Brucia gli accumuli adiposi aiutando i tessuti e permettendo al corpo di tornare in forma. Stimola il processo metabolico andando a consumare maggiori calorie velocizzando anche i processi digestivi e di assimilazione selettiva. Ha proprietà detox depurando il fegato, l’intestino e i reni in modo da mantenere la forma per diverso tempo.

Oltre ai benefici elencati dagli esperti e dai consumatori, è anche notificato dal ministero della salute come un integratore salutare e non pericoloso.

Una formula in vendita in compresse, di origine italiana, che non ha effetti collaterali e quindi priva di sostanze dannose. Infatti, Spirulina Ultra è un supporto alimentare che si compone di elementi naturali come l’alga spirulina che aumenta il metabolismo andando ad arrestare la produzione delle cellule adipose; la gymnema che regola la fame e favorisce il metabolismo di carboidrati e lipidi. Per dare maggiore efficacia, anche il fosfato di calcio che dà protezione alla pelle, i tendini e le ossa.

Una o due compresse con un bicchiere d’acqua sono la giusta posologia da assumere.

Un integratore che per la sua esclusività e originalità non è reperibile nei negozi fisici o siti di Internet.