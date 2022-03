Gymnema sylvestre per dimagrire: gli utilizzi e i benefici

Alcune piante presenti in natura come la gymnema sylvestre hanno dei vantaggi utili per riuscire a eliminare i chili e le calorie in eccesso.

Per riuscire a raggiungere la perfetta forma fisica in modo sano, sono diversi gli integratori e le soluzioni a base naturale che hanno questo effetto dimagrante. Tra i vari componenti, vi è gymnema sylvestre, una pianta rampicante che ha proprietà finalizzate al dimagrimento. Cerchiamo di capire cos’è e come assumerla.

Gymnema sylvestre

Si tratta di una pianta rampicante che appartiene alla famiglia delle Asclepiadacea, molto diffusa nei territori del continente asiatico e africano. Cresce allo stato selvatico e la gymnema sylvestre è coltivata dai contadini che vendono le foglie in modo da ricavarne unguenti e medicinali preziosi utili e molto efficaci per la salute.

Si usa sia nella medicina ayurvedica che nella medicina tradizionale cinese proprio perché è una erba molto potente ed efficace utile a contrastare diverse patologie. Da più di 2000 anni, le sue foglie che hanno un sapore molto aspro sono usate per contrastare il diabete mellito di cui soffrono moltissimi soggetti. Gli indiani ne masticavano le foglie proprio per riuscire a ridurre la glicosuria.

Nota anche con il nome di gur mar che nella lingua hindu ha il significato di mangia zucchero, infatti riduce i zuccheri dal momento che questa pianta rampicante possiede virtù ipoglicemizzanti. Si compone di una serie di polifenoli, acidi gimnemici, di saponine e ha azione antidolcificante, utile per mantenersi in forma e non ingrassare.

Aiuta a equilibrare e normalizzare i livelli della glicemia. Non ha particolari controindicazioni e risulta essere molto sicura da consumare, anche se non è particolarmente raccomandata alle donne in gravidanza. le foglie della gymnema sylvestre sono molto utili perché permettono di trattare i disturbi gastrointestinali e cardiaci.

Gymnema sylvestre per dimagrire

Una pianta rampicante che ha tantissimi benefici. Infatti, il consumo della gymnema sylvestre che è ingrediente di un integratore quale Spirulina Ultra risulta essere molto efficace e valida nell’ambito del dimagrimento. Uno dei benefici principali di questa pianta è proprio ridurre la percezione e il gusto dei sapori dolci in modo da rendere questi alimenti meno invitanti.

Aiuta a perdere peso e centimetri in eccesso. Ha un effetto benefico sulla dieta dal momento che garantisce ottimi risultati in termini di dimagrimento e ha un effetto anti-obesità. Ha il compito di migliorare gli indicatori di salute che sono associati al sovrappeso proprio perché inibisce l’assorbimento degli zuccheri.

In base ad alcuni studi che sono stati condotti riguardo l’uso di gymnema sylvestre, si è verificato che assumere questo prodotto permette di ridurre il bisogno e la necessità di mangiare alimenti dolci in modo da evitare di prendere peso e di ingrassare. Inibisce l’appetito, per cui aiuta a saziarsi evitando di abbuffarsi troppo.

Una ricerca condotta nel 2012 da alcuni esperti del settore ha dimostrato che questa pianta gioca un ruolo importante nella perdita di peso. I professionisti, somministrando l’estratto di questa pianta rampicante ad alcuni soggetti, hanno evidenziato che hanno avuto una riduzione del peso corporeo e un minor bisogno di abbuffarsi, riuscendo quindi a dimagrire e saziarsi.

Gymnema sylvestre dimagrante: integratore

Considerando i tanti benefici di gymnema sylvestre, è possibile abbinare a una dieta sana e corretta, un integratore che ha proprio tra i suoi componenti questa pianta dalle proprietà dimagranti. L’integratore è Spirulina Ultra, un prodotto made in Italy notificato dal Ministero della Salute e raccomandato sia da esperti che consumatori per i risultati certi e sicuri che dona in fase di dimagrimento.

Un integratore in compresse a base naturale che brucia i depositi di grasso in eccesso, oltre a perdere sia peso che centimetri in più. Stimola il metabolismo in modo da riuscire a bruciare calorie rapidamente, essere più veloce nella fase digestiva e assimilazione selettiva. Inoltre, ha proprietà sazianti per cui permette di perdere peso in modo rapido. Ha un trattamento detox per il fegato, i reni e anche l’intestino.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è un integratore che è privo di controindicazioni o effetti collaterali e che si compone di elementi naturali quali spirulina, una alga che funge da sostegno ricostituente, stimola il metabolismo bloccando la produzione delle cellule adipose; gymnema appunto che combatte la fame nervosa velocizzando il processo metabolico di lipidi e carboidrati e il fosfato di calcio che ha il compito di protezione di pelle, tendini e anche ossa, oltre ad aumentare l’efficacia degli ingredienti essenziali.

Si raccomanda di assumerne due compresse poco prima dei pasti, anche se la posologia può variare in base al parere dell’esperto.

Originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi o e-commerce, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il form con i propri dati in modo da beneficiare della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€. Per il pagamento sono disponibili diverse modalità, come Paypal, carta di credito o anche contanti alla consegna del pacco a casa.