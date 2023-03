Gwyneth Paltrow:come funziona la dieta almond mom

Eliminare i carboidrati optando per verdure e brodo di ossa è la base della dieta dell'attrice Gwyneth Paltrow, come lei ha raccontato.

Avere un fisicosnello e in salute, non è solo importante a livello estetico, ma anche per stare bene garantendo un benessere psicofisico. Lo sa molto bene Gwyneth Paltrow che, insieme ad altre vip, segue la dieta delle almond mom, un regime alquanto rigido e restrittivo che le aiuta a tenersi in forma. Scopriamo in cosa consiste e quale è l’alimentazione da seguire.

Gwyneth Paltrow dieta

Una attrice e donna di spettacolo come Gwyneth Paltrow, nota non solo per le sue interpretazioni in vari film, ma anche per essere al centro dell’attenzione. Ultimamente ha fatto discutere per il tipo di dieta che segue accendendo i riflettori sulle Almond Mom, ossia le “mamme mandorla” che prende il nome da un regime per mantenersi in forma.

Sul suo account social d i TikTok ha pubblicato una intervista per il podcast The art of being well dove ha colto l’occasione per raccontare e descrivere il regime dimagrante che segue. L’attrice ha raccontato di seguire e di tenersi in forma con la dieta paleo, un regime alquanto restrittivo nella quale consuma soltanto verdure e brodo di ossa.

Oltre a questo tipo di programma dimagrante, Gwyneth Paltrow si mantiene in forma anche con molta attività fisica sempre per garantire un certo benessere. Infatti, all’alimentazione alterna anche passeggiate di un’ora al giorno e pilates oppure pratica allenamenti molto intensi con la sua personal trainer e fitness di altre star come lei.

Una dieta alquanto particolare, sicuramente non consigliata a tutti e per la quale, come succede spesso, è bene seguire sempre i consigli di un esperto del settore in modo da capire se possa fare bene per il proprio fisico. Non è la sola a seguire questo regime dal momento che sono diverse le almond mom, ovvero le mamme mandorla che ci tengono ad avere uno stile di vita sano e molto restrittivo.

Gwyneth Paltrow dieta: come funziona

Il regime seguito dall’attrice Gwyneth Paltrow è semplice, ma anche molto rigido al tempo stesso e, forse, proprio per questa ragione, non è indicato per tutte. Infatti, la giornata dell’attrice e delle almond mom, in generale, comincia con una tazza di caffè rigorosamente amaro da assumere intorno a mezzogiorno.

In seguito, si passa al pranzo dove si consuma brodo di ossa, oppure di pollo e per cena la dieta paleo che prevede l’esclusione di tutti quei cibi e alimenti che sono processati, quindi zuccheri, latticini e anche troppi grassi. Un regime rigido perché elimina dalla tavola anche i legumi e i cereali optando per il consumo di verdure e proteine.

Inoltre, Gwyneth Paltrow ha raccontato di amare cenare molto presto, nel tardo pomeriggio, intorno alle 17 circa seguendo così il fasting, ovvero la dieta del digiuno intermittente, quindi lo schema 16-18 ore dove alterna periodi di digiuno totale per depurarsi e disintossicarsi dalle scorie e tossine che si sono accumulate.

Una dieta dove sono esclusi totalmente i carboidrati a vantaggio di verdure e proteine. Inoltre, a colazione consuma, insieme al caffè, anche del succo di sedano con acqua e limone. secondo una ricerca condotta nel 2020, mangiare presto come fa l’attrice è ritenuta una buona abitudine salutare anche per favorire la digestione.

