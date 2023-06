H4E: a Genova l'incubatore IIT per le di start up innovative

H4E: a Genova l'incubatore IIT per le di start up innovative

Genvova, 16 giu. (askanews) – Inaugurato a Genova, presso il Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, il nuovo incubatore d’impresa H4E gestito dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e nato dalla sinergia tra la Regione Liguria, FILSE e Invitalia. L’incubatore oltre ad essere il luogo “dell’imprenditorialità” di IIT -dove le start up nate dall’Istituto potranno muovere i primi passi nel mercato- sarà una struttura aperta al territorio con l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo delle idee imprenditoriali nate nell’ambito della Smart Strategy della Liguria.

“E’ il punto d’incontro tra la ricerca, la tecnologia e l’industria – dice il presidente dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Gabriele Galateri di Genola – Una delle grandi sfide che affronta l’Istituto Italiano di Tecnologia è di partire da una ricerca di eccellenza, come ha già dimostrato di fare nei campi della Robotica, delle Scienze della vita, dei Materiali intelligenti, nell’area computazionale, er arrivare a risultati utili per la società, per le persone, per l’ambiente in cui viviamo. Ed è qui dove si produce questa convergenza tra ricerca e inizio di attività operativa industriale. Mi auguro quindi, con questi bellissimi spazi immersi in una magnifica natura, di dare il contributo che ci è stato richiesto come Istituto Italiano di Tecnologia dal Parlamento quando è stata definita la formazione dell’Istituto stesso”.

Le aziende ospitate all’interno dell’incubatore potranno usufruire del “Laboratorio di Robotica, Meccatronica, Elettronica e Interazioni”; del “Laboratorio di scienze dei materiali”; di strumenti per la prototipazione rapida, e di tutte le opportunità offerte dall’essere connessi con linee veloci al supercomputer “Franklin4e” – Franklin for Enterprises – e dall’essere inseriti nell’ecosistema dell’innovazione RAISE, iniziativa congiunta di IIT, Università di Genova, CNR e Regione Liguria finalizzata a progetti di robotica e intelligenza artificiale applicati a diversi ambiti come la salute, la biodiversità, le attività portuali e le città intelligenti.

“H4E è un incubatore per aziende diverso dalle altre realtà già presenti – spiega Giorgio Metta, direttore scientifico dell’IIT – Qui abbiamo fatto una scommessa e un investimento sugli aspetti tecnologici, in particolare quelli che sono legati allo sviluppo di dispositivi. Possono essere dispositivi digitali di varia natura, inclusi quelli che si applicano poi al campo delle scienze mediche. L’idea è di fornire sia una parte tecnologica di supporto, ma anche una serie di servizi che sono quelli più di in generale legati alla conoscenza delle tecnologie, che possiede IIT, e poi di allargare la disponibilità anche ai laboratori di IIT. Qui ce ne sono alcuni che si occupano ad esempio della genomica e di alcuni aspetti di robotica. Ne abbiamo altri a pochi chilometri, nella sede storica di Genova Morego, dove troviamo anche un super microscopio, calcolatori di ultimissima generazione, laboratori di chimica dove si sviluppano nuovi materiali. Quindi attività che noi portiamo avanti tutti i giorni che possono essere trasferite alle start up”.

H4E nasce nell’ambito del progetto di riqualificazione “Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli di Genova” che ha già visto la nascita del Center for Human Technolgies di IIT.

Inviati del 16/06/23 11:22 — Audio – H4E: a Genova l’incubatore IIT per le di star-up innovative

00:00:00:00 20230616_video_11215472 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00