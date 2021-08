Il primo bar targato Oreo per una merenda a base di biscotto al cioccolato e crema di vaniglia: ha aperto in New Jersey l'Oreo cafè

Ci sono brand che non passeranno mai di moda. Come lo storico biscotto Oreo, amato da generazioni, che ora ha aperto il suo primo cafè poco distante da dove, nel 1912, nacqua la magica ricetta di uno dei biscotti più iconici del pianeta.

In New Jersey apre il primo Oreo cafè

In passato era un biscotto, ora è un cafè che presto diventerà una catena sparsa in giro per il mondo. Il mitico Oreo da 110 anni è il biscotto amato da generazioni, diventato un brand e spopolando su internet e non solo. Gli americani ne vanno pazzi, ma anche in Italia viene decisamente apprezzato. Così coloro che capiteranno nei pressi dell’American Dream Mall, in New Jersey, non potranno non fermarsi per una merenda a base di cioccolato e crema di vaniglia.

Ha aperto infatti il primo Oreo cafè, al terzo piano del grande magazzino di caramelle It’Sugar, a mezz’ora di auto da Midtown. Che, pensandoci, non è così lontano da dove il biscotto Oreo è stato inventato nel 1912. Si trova giusto sull’altra sponda del fiume Hudson rispetto all’ex fabbrica Nabisco in cui fu impastato per la prima volta da un droghiere di Hoboken.

Dai gadget ai dessert: ecco il primo Oreo cafè al mondo

Oreo cafè, potevamo intuirlo, non è un semplice bar: è una vera full immersion nel mondo del biscotto-sandwich al cioccolato. Il locale infatti è prima di tutto una rivendita ufficiale del marchio, dove è possibile trovare ogni singola versione del biscotto, limited edition comprese. Ma c’è spazio anche per ogni genere di gadget firmato Oreo, da pantofole a magliette, fino all’arredamento per la casa. Tra i vari accessori, però, spicca un postazione centrale in cui è possibile gustare una merenda a base di Oreo, sbizzarrendosi nella scelta.

Una merenda a base di Oreo

L’esperienza da provare all’Oreo cafè è decisamente gustosa: qui si potete trovare tutti i classici dessert decorati con i biscotti neri, oltre agli Oreo Cookies & Cream Cheesecake, Waffle Sundae, Milkshake e altre bombe caloriche da acquolina in bocca. La scelta è davvero vasta: si può personalizzare il proprio dessert con oltre 200 combinazioni diverse. I prezzi? Un cono gelato costa 9,99 dollari e un brownie 12,99.