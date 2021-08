Federica Panicucci ha smentito le notizie in merito al suo presunto "mancamento" dopo la notizia del prolungamento di Morning News.

Secondo indiscrezioni la conduttrice Federica Panicucci non avrebbe preso affatto bene la notizia del prolungamento di Morning News a sfavore di Mattino Cinque (che per questo sarà posticipato di due settimane).

Federica Panicucci: il prolungamento di Morning News

Secondo indiscrezioni i vertici Mediaset avrebbero deciso di prolungare il programma condotto da Simona Branchetti, Morning News, posticidando la messa in onda di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e da Francesco Vecchi.

Sempre secondo i rumor in circolazione Federica Panicucci non avrebbe preso affatto bene la questione e addirittura avrebbe avuto un mancamento quando questa le sarebbe stata comunicata. Dopo che la voce è rimbalzata sui social ed è stata ripresa dalle principali testate la stessa conduttrice ha deciso di smentirla tramite social, dove ha scritto: “In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news”, ha scritto la conduttrice, lasciando dunque intendere che le voci in questione sarebbero false.

Federica Panicucci: le vacanze

In attesa di tornare a lavoro la conduttrice si gode le vacanze estive in compagnia del fidanzato, Marco Bacini, e dei suoi due figli, Sofia e Mattia, nati dal suo matrimonio con Mario Fargetta, da cui si è separata nel 2015. Oggi la conduttrice sembra aver ritrovato la felicità accanto a Marco Bacini.

Federica Panicucci: il matrimonio

Federica Panicucci aveva lasciato intendere che presto lei e Marco Bacini avrebbero potuto convolare a nozze ma poi, forse anche a causa dell’emergenza Coronavirus, i due avevano dovuto rinunciare ai fiori d’arancio.

“Semplicemente vogliamo attendere che la pandemia giunta al termine, così potremo fare festa con tutti coloro che amiamo, senza la necessità di dover stare a distanza e di indossare le mascherine”, ha confessato la showgirl, che oggi accanto a Marco Bacini sembra essere più felice che mai. L’imprenditore si è perfettamente inserito anche nei rapporti familiari della conduttrice e ha stretto uno splendido legame con i suoi due figli. “Quando lo cerco lo trovo sempre.

È un compagno di vita meraviglioso, capace di farmi più felice ancora con la sua presenza. Lui è l’altro binario, è la persona che mi conosce meglio. È il mio “per sempre””