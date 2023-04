Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e nel frattempo un uomo di 48 anni della provincia di Bergamo ha provato a fare irruzione nella sua residenza ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. L’intervento dei carabinieri, che erano già fuori la villa del Cavaliere, è stato tempestivo ed efficace.

Ha provato a fare irruzione nella residenza di Berlusconi: arrestato un 48enne

Il tutto è avvenuto ieri mattina, 26 aprile 2023, a Villa San Martino, Arcore. Un 48enne ha provato ad entrare nella dimora principale di Berlusconi ed ha anche travolto, nel suo disperato tentativo, un agente dei carabinieri. Fortunatamente è stato subito bloccato e condotto in caserma. Il 48enne si è avvalso della facoltà di non rispondere ed avrebbe sostenuto, prima dell’arresto, di essere il figlio del proprietario della villa, dunque il figlio di Berlusconi. L’uomo ha infatti urlato in direzione della villa queste parole:

“È mio papà“.

Chi è il 48enne della Bergamasca e quali sono i suoi precedenti

Il 48enne adesso è agli arresti domiciliari e dovrà riprendere le cure psichiatriche, la difesa aveva invece chiesto solo il divieto di dimora ad Arcore. Non è la prima volta che l’uomo della Bergamasca si rende protagonista di un episodio simile sempre ai danni di Silvio Berlusconi. Si legge sul quotidiano Il Giorno, che già nel 2018 aveva provato a fare irruzione a Villa San Martino sostenendo di essere un agente dei servizi segreti ma anche in quell’occasione fu immediatamente allontanato.