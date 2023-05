Solo qualche giorno fa, il cadavere di una donna, Helga Engbarth, era stato trovato mummificato sul letto del proprio appartamento. Primo indiziato era il figlio dell’80enne, Bernardo Rossi, che avrebbe occultato il cadavere della madre per 5 anni per poter continuare a riscuotere la sua pensione.

Bernardo Rossi ha tentato il suicidio: l’uso del coltello prima di chiamare le autorità

Bernardo Rossi stava soggiornando in questi giorni in un hotel nella provincia di Verona e proprio lì avrebbe tentato il suicidio. L’uomo si è tagliato le vene dei polsi con un coltello e ha chiamato le autorità. Per questo motivo, sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno trasportato in in pronto soccorso il 61enne. L’uomo è ancora ricoverato in ospedale, ma è fuori pericolo.

La scoperta del cadavere della madre

La polizia locale e i vigili del fuoco di Verona hanno trovato il cadavere della donna nell’appartamento nel quartiere di Borgo Milano, dopo essersi insospettiti da alcuni movimenti che erano stati notati attorno alla casa. La perquisizione d’urgenza è stata autorizzata dal procuratore Bruno Bruni ed è stata messa in atto dai vigili del fuoco che hanno forzato la porta.