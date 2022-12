Ha un malore improvviso: morta 34enne

In provincia di Como una donna 34enne perde la vita a causa di un malore improvviso: vani gli interventi della Croce Azzurra e dell'elisoccorso

Ancora un lutto nella comunità di Carlazzo, nella provincia di Como: dopo la recente morte del 60enne Enrico Curti a causa di una malattia, il comune lombardo piange ora la scomparsa prematura di Daniela Serboli, giovane 34enne deceduta per un malore improvviso.

Morta nel giro di pochi minuti

Daniela stava bene, non era a conoscenza di alcuna diagnosi che destasse preoccupazione e che potesse far presagire la tragedia avvenuta. Tuttavia, negli ultimi giorni aveva lamentato qualche sintomo di malessere, senza ricondurlo però a qualcosa di grave. Ma si sbagliava. Un malore fatale è sopraggiunto e, nel giro di pochi minuti, l’ha condotta al decesso. Scattato l’allarme, sono intervenuti tempestivamente sul posto i soccorsi, sia la Croce Azzurra sia l’elicottero del 118, ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla, non c’è stato niente da fare.

Il cordoglio cittadino

Donna amata e stimata da tutti, a darle l’ultimo saluto ieri al funerale, tenutosi presso la Chiesa Parrocchiale di Carlazzo, era presente gran parte della popolazione cittadina. «Un altro dolore per il paese: porteremo sempre con noi il suo sorriso» è la voce della comunità del piccolo comune lombardo, che si è unita al cordoglio dei familiari di Daniela, conosciuti e rispettati da tutti i concittadini.