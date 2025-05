Habemus puppy: il cane Romeo vestito da papa fa sorridere

Roma, 7 mag. (askanews) – Vestito con un costume da papa, Romeo, un barboncino nero, attende pazientemente in grembo alla sua padrona in un ristorante vicino alla Città del Vaticano, mentre inizia il conclave per scegliere un nuovo leader spirituale per gli 1,4 miliardi di cattolici del mondo. Dopo aver sistemato il costume di Romeo, la proprietaria Marilys Pineiro, di New York, spiega: “Sono cattolica, sono stata cresciuta come cattolica, amo la Chiesa” e “non sono mai stata a un conclave prima, quindi ho deciso di venire e lo porto ovunque con me”.

Un Habemus puppy che fa sorridere i passanti.