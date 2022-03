Hacker entra nel profilo di Wanda Nara: i messaggi piccanti di un calciatore

Un hacker è entrato nel profilo di Wanda Nara e ha condiviso alcuni dei suoi messaggi privati sui social.

Secondo indiscrezioni un hacker sarebbe riuscito a entrare nei canali social di Wanda Nara e a impossessarsi delle sue chat private su Instagram.

Wanda Nara: l’hacker e le chat privata

Nelle ultime ore stanno facendo il giro dei social alcune chat private attribuite a Wanda Nara e che, secondo indiscrezioni, sarebbero state sottratte alla showgirl da un hacker che le ha dato da penare durante la notte.

Tra i messaggi in questione ve ne sarebbero anche alcuni attribuiti al calciatore Ezequiel Barco, che a quanto pare avrebbe fatto delle avances alla moglie di Icardi. “Sei perfetta… Mi tieni così!”, si legge in un messaggio attribuito al calciatore del River Plate. Wanda Nara non ha risposto al malcapitato corteggiatore e, dopo l’attacco hacker, ha confessato attraverso le sue stories via social:

“Ebbene, eccomi qui dopo una lunga notte.

Hanno provato fino alle 6, 7 del mattino, a continuare a prendere il mio profilo, a un certo punto non ha funzionato più niente… Ma io non ho niente da nascondere”.

Emergeranno nuovi messaggi delle chat private della manager di Icardi? Al momento sulla questione tutto tace, e lei e il marito hanno preferito non commentare la questione.

Lo scandalo tradimento

Alcuni mesi fa Wanda Nara e Icardi sono finiti sulla cresta del gossip per il presunto tradimento perpetrato dal calciatore ai danni della moglie (e con la modella Eugenia Suarez).

Wanda Nara ha deciso di perdonare suo marito e oggi, contro ogni pronostico, i due sono tornati a mostrarsi felici e uniti come un tempo.