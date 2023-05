"Hai l'amante?", la accusa e la picchia al volto: arrestato 38enne di Benevento

Violenza domestica in Campania ed intervento delle forze dell’ordine contro un uomo che con quella domanda, “hai l’amante?”, accusa la moglie e la picchia al volto: per quel crimine è stato arrestato un 38enne di Benevento. In sostanza l’uomo ha accusato la coniuge di avere un amante e l’ha picchiata, incappando in un arresto per lesioni volontarie.

La accusa e la picchia al volto: arrestato 38enne

Ad operare, da quanto si apprende, sono stati gli agenti della Volante ad un 38enne di Benevento. Il 38enne è ritenuto dal magistrato il responsabile di un episodio accaduto nella serata di domenica. Pare che appena rientrato a casa il fermato abbia avuto una accesa discussione con la moglie. L’uomo era convinto che avesse una relazione extraconiugale. I toni si sono fatti sempre più accesi fin quando il 38enne pare abbia colpito la malcapitata al volto.

L’arrivo degli agenti e le condizioni della donna

Sul posto è arrivato un equipaggio delle Volanti e gli agenti hanno trovato la vittima che sanguinava e con gli abiti sporchi di sangue. La donna avrebbe provato a minimizzare, sostenendo di essere stata soltanto ingiuriata, ma le cure dei medici avrebbero asseverato violenza e presunto reato. Il 38enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari su disposizione del magistrato Patrizia Filomena Rosa. Da quanto si apprende il fermato è rappresentato dall’avvocato Gerardo Giorgione e dovrà comparire in convalida dinanzi al gip Loredana Camerlengo.