Haier Europe: inaugura il nuovo quartier generale europeo

Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Haier Europe – parte di Haier Smart Home, azienda numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici – ha inaugurato il nuovo quartier generale europeo all’interno dell’Energy Park di Vimercate, nel Green Building Campus.

La cerimonia di inaugurazione della nuova sede si è svolta alla presenza del Senior Leadership Team di Haier Europe, del Console Generale della Cina a Milano Liu Kan, del Sindaco di Vimercate Francesco Cereda, e di Alessandro Spada, Alessandro Scarabelli e Gianni Caimi di Assolombarda. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inviato un video messaggio di congratulazioni.

Questo importante traguardo rafforza ulteriormente la presenza dell’azienda in Europa, confermando l’importanza e la centralità dell’Italia nella strategia di crescita di Haier Europe e nel percorso di rafforzamento della leadership tecnologica nel mondo degli elettrodomestici connessi e delle soluzioni IoT. Dall’Italia, Haier Europe gestisce direttamente più di 45 filiali commerciali in Europa, Medio Oriente e Africa, per un totale di oltre 10.000 dipendenti.

La nuova sede è stata ideata all’insegna della sostenibilità e dell’elevata efficienza energetica, in un ambiente interamente plastic-free e certificato secondo i più alti standard di gestione dell'energia e delle risorse ambientali. Il nuovo quartier generale di Haier Europe avrà anche un'area dedicata all'esposizione dei prodotti, dove i visitatori potranno scoprire e sperimentare le soluzioni IoT e la connettività in cucina, in lavanderia e negli scenari domestici.

All’interno degli oltre 2.600 metri quadrati complessivi distribuiti su tre piani, i più di 500 dipendenti di Haier Europe potranno facilmente incontrarsi e interagire in un ambiente connesso e altamente tecnologico, in linea con i pilastri dell’azienda, che promuove una cultura basata sull'imprenditorialità, sull'ecosistema e sulla creatività.

Il sito di Brugherio continuerà a costituire un hub strategico per Haier Europe e ospiterà la fabbrica di lavatrici, il Milan Experience Design Center per l'Europa, il centro ricambi e assistenza tecnica per tutti i mercati e il 100% delle attività e laboratori di ricerca e sviluppo in ambito connettività e l'Internet of Things per tutte le linee di prodotto. Il sito beneficerà di un rilancio completo in termini di layout, impianti ed efficientamento energetico.

“È con grande entusiasmo che inauguriamo oggi il nostro nuovo Quartier Generale europeo, nato dall'esigenza di creare un ambiente di lavoro intelligente e dinamico, costruito eliminando tutte le barriere e i confini per facilitare la collaborazione tra i vari team e incoraggiare la creatività e la condivisione di idee in un ambiente di lavoro moderno e aperto – ha dichiarato Yannick Fierling, CEO di Haier Europe. “La nuova sede esprime al meglio la cultura di Haier basata su imprenditorialità, Zero Distance, e Internet of Things, e avevamo bisogno di una casa che rispecchiasse la nostra ambizione e la nostra filosofia”.

In seguito all'acquisizione del Gruppo Candy-Hoover del 2019, Haier Europe ha raddoppiato il proprio fatturato e raggiunto la quarta posizione nell’industria con una quota di mercato superiore all'8%, sviluppando una chiara strategia di crescita per i prossimi anni. Il nuovo quartier generale sosterrà il percorso di trasformazione che ambisce a rendere Haier Europe la prima scelta dei consumatori per le soluzioni della Smart Home rivoluzionando il modo in cui le persone lavorano, promuovendo una crescita efficiente e mantenendo Haier Europe all'avanguardia nel design e nell'innovazione.