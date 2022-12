Haier Europe: insieme a Rise Against Hunger per aiutare le famiglie in difficoltà

Haier Europe: insieme a Rise Against Hunger per aiutare le famiglie in diffic...

Milano, 14 dic.

(Adnkronos) – Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra Haier Europe, parte di Haier Smart Home, azienda numero uno al mondo nei grandi elettrodomestici e Rise Against Hunger, una delle principali Onlus a livello mondiale impegnata a combattere la fame. L’impegno di Haier Europe consiste nel sostenere la formula di Meal Packing e confezionare kit alimentari da distribuire localmente alle famiglie bisognose.

Più di 70 dipendenti di Haier Europe, riuniti nel quartier generale dell’azienda a Brugherio, sono stati volontari per un giorno con l’obiettivo di assicurare un pasto a migliaia di persone durante le prossime vacanze di Natale.

L’iniziativa ha coinvolto lavoratori da ogni reparto, incluso il Management aziendale che, organizzati in turni, hanno assemblato più di 600 kit alimentari. I box confezionati saranno poi consegnati alle ONG (Area 51, La Strada, Fondazione Progetto Arca onlus) attive nell’area locale che si occuperanno di distribuirli alle famiglie.

"È con estremo piacere che abbracciamo anche quest’anno la causa di Rise Against Hunger per continuare a far crescere il movimento contro la fame e la povertà – ha affermato Karim Bruneo, Corporate Communication and CSR Director di Haier Europe.

“Haier Europe è un’azienda orientata alle persone, e la nostra filosofia aziendale Zero Distance si riflette anche nel soddisfare i bisogni delle comunità in cui operiamo. La responsabilità sociale nella nostra azienda mira a generare un sostegno concreto alle comunità locali, perché il valore umano viene prima di tutto".

“Nel nostro immaginario il Natale è una grande festa da vivere insieme, nel calore di case confortevoli, attorniati dall’affetto delle proprie famiglie” commenta Alberto Albieri, presidente di Rise Against Hunger Italia.

“Per molte persone questo non sarà possibile, c’è ancora tanta gente in Italia costretta a vivere in condizioni di grave difficoltà economica. Per tante famiglie, garantire pasti e beni di prima necessità significa davvero molto, soprattutto in un periodo come quello invernale, dove all’insicurezza alimentare si aggiunge il problema di far fronte a temperature rigide. Ed è proprio nei momenti in cui ce n’è più bisogno, che possiamo contare del prezioso aiuto di alleati come Haier Europe, la cui sensibilità e il desiderio di aiutare il prossimo ci consentono di fare insieme la differenza.

Haier Europe è al nostro fianco da ben tre anni, e i kit alimentari confezionati in questo straordinario evento di volontariato rappresentano non soltanto un aiuto concreto, ma un messaggio di speranza a chi ne ha un disperato bisogno”.

L'iniziativa Rise Against Hunger Italia si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e si basa su tre pilastri: Consapevolezza, Team Building e Partnership. È un'iniziativa di responsabilità sociale "glocale" condotta in collaborazione con le associazioni che già operano nella distribuzione porta a porta. Attraverso la distribuzione di cibo è possibile raggiungere le comunità a rischio, aprendo un dialogo con loro per rispondere ai loro bisogni. Rappresenta un ottimo approccio per garantire il loro diritto a una crescita sana e all'apprendimento fornendo un ambiente sicuro, mettendoli in condizione di costruirsi un futuro migliore e di inseguire i propri sogni.