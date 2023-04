Haier partner di Roland Garros, Nitto Atp Finals e altri grandi eventi europei

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Haier, brand numero uno a livello mondiale nei grandi elettrodomestici, entra nel mondo del tennis professionistico come Partner Ufficiale di alcuni dei più importanti tornei di tennis.L’accordo di sponsorship tra Haier, Atp Tour e la Federazione Francese di Tennis comprende il torneo del Grande Slam Roland Garros, le Nitto Atp Finals, due tornei Atp Masters 1000 (Internazionali BNL d’Italia e Rolex Paris Masters) e tre tornei Atp 500 (Barcelona Open Banc Sabadell, Cinch Championship e Hamburg European Open) nel 2023.

Si tratta, informa una nota, di un’altra partnership strategica per Haier nell’ambito della strategia di espansione globale del brand e nel settore dello sport, un passo importante nel percorso del brand che si afferma come leader mondiale nell’era della post-globalizzazione. Haier riceverà visibilità sul campo di gioco e negli stadi durante gli eventi, assicurandosi la possibilità di promuovere tra gli appassionati di tennis non solo le ultime innovazioni, ma anche l’attenzione per la sostenibilità del brand. Haier riceverà inoltre visibilità attraverso i canali digitali dell’ATP Tour.

La partnership con Atp Tour e Fft è perfettamente in linea con la strategia di crescita di Haier Europe, che mira a diventare tra i primi tre produttori di elettrodomestici in Europa e la prima scelta dei consumatori per le soluzioni smart home. Il tennis è il quarto sport più seguito al mondo, con oltre 1 miliardo di fan a livello globale, e questa partnership riflette la filosofia Zero Distance di Haier Europe, che si avvicina ancora di più al proprio target di riferimento, perfettamente in linea con la fanbase del tennis nel mondo.

Grazie al potere del tennis, il marchio Haier si sta avvicinando ai clienti attratti da prestazioni eccezionali, esperienze su misura, ed ecosistemi connessi. Il tennis rappresenta concentrazione e spirito imprenditoriale, ma anche innovazione e lusso, una serie di attributi in linea con la visione e con la filosofia di Haier. Con questa sponsorizzazione, Haier si riafferma ulteriormente come marchio premium, con l'obiettivo di diventare il brand che connette tutte le generazioni nello spirito del tennis. La collaborazione tra Haier e i principali eventi tennistici, infatti, non si limita alla pubblicità, ma comprende anche collaborazione e sostegno reciproco in una strategia win-win. Grazie alla struttura globale di Haier, la cultura tennistica può andare oltre i limiti delle singole scene sportive ed espandersi in un’ottica più ampia, incoraggiando gli utenti in tutto il mondo a sperimentare ed assaporare lo spirito del tennis e a parteciparvi attivamente.

“Siamo entusiasti di entrare nel mondo del tennis, caratterizzato da passione, ambizione e voglia di crescere, caratteristiche che contraddistinguono anche Haier e che lo hanno reso il marchio numero uno a livello globale nei grandi elettrodomestici.” – dichiara Yannick Fierling, CEO di Haier Europe. “Sono certo che la filosofia aziendale di Haier Europe si sposi perfettamente con i valori promossi dal tennis e con lo spirito competitivo dei migliori giocatori del mondo. La nostra partnership sosterrà anche il passaggio dei tornei a una nuova dimensione tecnologica, pur mantenendo ciò che li rende forti: impegno, tradizione e prestazioni".

L’investimento dell’azienda nel mondo dello sport è un’opportunità di sviluppo strategica per Haier a livello globale e la collaborazione, per la prima volta, con Atp Tour e Fft è in linea con la strategia di internazionalizzazione di Haier per consolidare la propria presenza in Europa, offrendo a tutti gli appassionati di tennis l’esperienza autentica degli elettrodomestici connessi a sistemi IoT. Haier è impegnata a fornire a propri utenti esperienze di vita migliori e connesse e, nel corso della stagione, svelerà nuove attivazioni di alto livello durante ogni competizione.