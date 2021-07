(Adnkronos) – Il presidente di Haiti Jovenel Moise è stato assassinato nella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ha preso d'assalto la sua residenza privata. Lo riferiscono funzionari di governo.

La moglie di Moise, la First Lady Martine, è ricoverata in ospedale, come ha detto il premier ad interim Claude Joseph.