Haiti, il bilancio del terremoto è arrivato a 227 morti. “Ci sono feriti e dispersi”

Sono almeno 227 le persone tragicamente decedute nel terremoto di Haiti del 14 agosto 2021. Centinaia di feriti e dispersi.

Dopo il devastante sisma di 7.0 che ha ucciso circa migliaia di persone nel 2010, la terra ad Haiti torna a tremare. Sono almeno 227 le persone che sarebbero decedute a seguito del terremoto, la cui magnitudine stimata da l’USGS statunitense, sarebbe di 7.2 gradi della scala Richter.

A tal proposito, l’USGS Statunitense segnala in un comunicato pubblicato sui canali ufficiali che, per Haiti potrebbe non essere ancora finita. L’allerta resta quindi massima. “Ciò significa che molte più persone sono a rischio di frane di quanto pensassimo inizialmente”, ha spiegato a tal proposito.

Haiti bilancio terremoto, il primo ministro Henry dichiara lo stato di emergenza

Intanto il primo ministro Haitiano Ariel Henry ha annunciato un comunicato – riportato da Associated Press – nel quale ha annunciato lo Stato di emergenza di un mese: “La cosa più importante è recuperare il maggior numero possibile di sopravvissuti sotto le macerie […] Abbiamo appreso che gli ospedali locali, in particolare quello di Les Cayes, sono sopraffatti da persone ferite e fratturate”.

Ha quindi aggiunto che Croce Rossa Internazionale e ospedali in aree non colpite stanno dando un prezioso supporto in un periodo come questo.

“Le esigenze sono enormi. Dobbiamo prenderci cura dei feriti e delle fratture, ma anche fornire cibo, aiuti, riparo temporaneo e supporto psicologico”.

Haiti bilancio terremoto, emessa allerta tsunami (poi revocata”

Nel frattempo l’istituto geologico degli USA ha reso noto attraverso un comunicato che è stata emessa “l’allerta tsunami”, poi revocata. Stando a quanto riportano i media locali, i danni sono stati rilevati a sud del Paese, in particolare a Jeremie e Les Cayes dove dal web arrivano immagini molto forti di edifici completamente distrutti e rasi al suolo.

Haiti bilancio terremoto, Biden: “Sono devastato”

A commentare la difficile situazione che ha colpito Haiti, il Presidente degli USA Joe Biden che su Twitter ha scritto: “In quello che è già un momento difficile per il popolo di Haiti, sono rattristato dal devastante terremoto che si è verificato questa mattina a Saint-Louis du Sud, Haiti. Attraverso USAID, stiamo sostenendo gli sforzi per valutare i danni e assistere gli sforzi per recuperare e ricostruire”.

Nel frattempo Biden ha conferito l’incarico all’amministratrice di USAID Samantha Powers di procedere dare una risposta immediata ad Haiti.