Haiti, ingegnere italiano di 74 anni rapito da una gang per scopi estorsivi

Haiti, ingegnere italiano di 74 anni rapito: la nota del Ministero degli Esteri

Nella mattinata di martedì 1° giugno, un ingegnere italiano è stato sequestrato ad Haiti mentre stava effettuando alcuni controlli in un cantiere per lavoro.

La notizia del rapimento è stata comunicata dal Ministero degli Esteri che ha diramato una nota ufficiale: “Un ingegnere italiano di 74 anni, impiegato presso una ditta di costruzioni italiana ad Haiti, è stato prelevato oggi dal cantiere dove si trovava per alcuni rilievi, da individui sconosciuti. L’Unità di Crisi della Farnesina è stata immediatamente attivata e sta seguendo il caso in raccordo con le altre competenti articolazioni dello Stato, con la nostra ambasciata a Panama e con il nostro Console onorario sul posto”.

Haiti, ingegnere italiano di 74 anni rapito: il sequestro

L’ingegnere italiano si era recato ad Haiti per collaborare a un progetto di costruzione destinato alla realizzazione di una strada varato dall’azienda Bonifica S.p.A., la cui sede centrale è a Roma.

Nella giornata di martedì 1° giugno, quindi, il 74enne aveva raggiunto il cantiere situato in località Croix des Bouquetsper effettuare alcuni rilievi indispensabili per organizzare i lavori di costruzione: in questo frangente, è stato trascinato via da un gruppo di sconosciuti.

Sulla base delle indiscrezioni sinora trapelate, sembra che il sequestro sia stato motivato da finalità estorsive e sia stato messo in atto da una gang locale particolarmente attiva nella zona, nota come “400 Mawozo”.

Al momento del rapimento, l’ingegnere italiano era in compagnia di un tecnico, del quale non è stata rivelata la nazionalità e che potrebbe essere stato a sua volta prelevato dalla gang.

Le informazioni legate all’episodio avvenuto ad Haiti sono state diffuse dall’ambasciatore d’Italia a Panama, Massimo Ambrosetti, che risulta responsabile anche per Haiti, Stato nel quale si trova un console onorario. Proprio quest’ultimo, infatti, ha contattato l’ambasciata italiana a Panama non appena venuto a conoscenza del rapimento del cittadino italiano iscritto alle liste dell’Aire.

Haiti, ingegnere italiano di 74 anni rapito: il fenomeno dei sequestri

La Repubblica di Haiti rappresenta uno dei Paesi più poveri esistenti al mondo: le condizioni globali dello Stato, inoltre, si sono ulteriormente aggravate con il terremoto del 2010 che ha provocato un aumento esponenziale della miseria e della disperazione della popolazione.

In questo contesto, quindi, si sono gradualmente moltiplicati gli episodi di sequestro finalizzati a ottenere un riscatto. Soltanto nel 2020, ad esempio, sono stati segnalati 243 rapimenti con richieste di riscatto rispetto ai 78 registrati nel 2019. Secondo le stime effettuate dalla ong di Port-au-Prince, nota come Center for Human Rights Analysis and Research, tuttavia, il numero dei reati sarebbe decisamente più alto, fino a raggiungere i 796 rapimenti nel solo 2020.