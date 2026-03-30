HAL Service chiude il roadshow dedicato ai partner

Vercelli, 30 mar. (askanews) – Si è conclusa con la quarta e ultima tappa la serie di incontri organizzati da HAL Service in tutta Italia dedicati alla propria rete di partner. Un appuntamento che ha rappresentato non solo un momento di aggiornamento tecnologico, ma anche un’occasione di confronto diretto con i partner su strategie, strumenti e visione futura.Protagonista dell’evento è stato HALiveOS, il nuovo sistema operativo presentato dall’azienda, pensato per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e orientato alla trasformazione digitale. Una soluzione che si inserisce nel percorso di evoluzione tecnologica di HAL Service, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle infrastrutture e migliorare l’efficienza operativa delle imprese.Nel corso della giornata abbiamo raccolto le parole di Alessandra Sponchiado, Direttore Generale di HAL Service, che ha spiegato l’importanza di momenti di confronto come questo con i partner e il valore strategico di HALiveOS all’interno dell’offerta aziendale: “HALive è un modo sicuro, by design, per essere attivo in casa del cliente e per dare la possibilità da un’unica piattaforma di capire quello che accade a livello di infrastruttura. Ma non solo infrastruttura di rete, parliamo anche di sistemi, parliamo di applicativi e l’obiettivo per il futuro è di continuare ad aggiungere moduli che saranno disponibili nella piattaforma proprio di HALive, per consentire di approcciare anche altre tipologie di diagnostiche, di approfondimenti, di monitoraggi. Quindi parliamo di sicurezza cyber, parliamo del mapping della rete, della documentazione della rete”. Spazio anche all’intervento di Stefano Zanoli, Socio e CTO, che ha approfondito il tema degli investimenti sulla rete e sull’infrastruttura tecnologica, elementi chiave per sostenere l’evoluzione digitale delle imprese: “Nel corso dell’anno scorso abbiamo investito molto sulla rete e abbiamo introdotto delle nuove funzionalità. In particolare abbiamo organizzato la rete con un concetto di network region, quindi abbiamo creato due region, due core indipendenti sulla rete che permettono ai nostri reseller di offrire ai clienti finali un servizio di eccellenza”. A chiudere, la visione di Giancarlo Zamboni, Presidente e Fondatore, che ha ribadito il ruolo centrale di ricerca e innovazione come motori di crescita e competitività per il futuro dell’azienda: “Innanzitutto costituendo un settore, quello delle ricerche e innovazione, fatto da ricercatori che hanno come compito soprattutto quello di trovare campi applicativi per queste nuove tecnologie, che sembra una cosa banale ma assolutamente non lo è, e attrezzare un laboratorio multifunzionale che abbiamo chiamato FabLab per prototipare soluzioni che consentano l’utilizzo di queste tecnologie”.La chiusura del roadshow ha confermato la volontà di HAL Service di rafforzare il rapporto con i propri partner, puntando su innovazione, formazione e condivisione di competenze, con l’obiettivo di accompagnare le imprese in una trasformazione digitale sempre più consapevole e integrata.