Roma, 12 apr. (askanews) – Hal Service con Wic protagoniste al Castello Sforzesco di Milano, location scelta per il reseller meeting. Hal Service è una delle principali società Informatiche e di Telecomunicazioni che, con il brand Wic, progetta, realizza e gestisce infrastrutture e fornisce servizi di connettività ad Aziende private e pubbliche amministrazioni. Ne ha parlato il presidente e fondatore di Hal Service Giancarlo Zamboni: “Oggi possiamo dire che la componente di connettività e dei servizi collegati alle telecomunicazioni, è divenuto il core business dell’azienda e ci ha confortati dalla scelta di costruire un canale commerciale a livello nazionale. Siamo diventati società benefit per consolidare un’intuizione: dovevamo coinvolgere maggiormente tutti gli attori che hanno una parte in commedia”.

Focus sul reseller meeting e sul futuro con la General Manager di Hal Service Alessandra Sponchiado: “Hal Service, insieme a Wic, ha presentato la nostra proposition, ovvero come ci stiamo evolvendo. Stiamo investendo molto a livello umano ed infrastrutturale ed era per noi importante condividere questo ecosistema di valori che abbiamo deciso di portare avanti”.

Investimenti ed espansione: così Hal Service con Wic progetta il suo futuro a partire dal Castello Sforzesco.