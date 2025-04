HaliveOS: il nuovo volto della tecnologia presentato da WiC

Catania, 3 apr. (askanews) – Si è svolta in Sicilia, presso le Cantine Nicosia a Trecastagni in provincia di Catania, l’ultima tappa del tour di Hal Service azienda leader per il settore ICT con il suo brand WIC dedicato ai partner wholesales. L’iniziativa ha toccato quattro regioni e, oltre all’appuntamento della Sicilia, ha coinvolto altre tre prestigiose cantine simbolo del territorio: Berlucchi a Brescia, Zonin a Vicenza e Frescobaldi a Firenze. WiC ha scelto di essere sempre più vicina ai propri partner, creando momenti di incontro e confronto direttamente nei territori di riferimento. L’unione tra informazione e tecnologia è un campo dinamico e in continua evoluzione; questa sinergia ha portato a innovazioni significative in molti settori, rendendo accessibili dati e conoscenze a un pubblico più vasto e trasformando le dinamiche lavorative e sociali.

Durante il tour dell’azienda è stato presentato il nuovo sistema operativo HaliveOS, una piattaforma modulare, personalizzabile, pensato per i reseller, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze dei partner, consentendo di inserire e gestire al meglio i propri servizi.

Alessandra Sponchiado, Direttore Generale Hal Service, ha dichiarato: “Nel momento in cui si crea questo tipo di relazione, andare verso il partner significa ascoltarlo ed identificare i bisogni. Quest’anno abbiamo lanciato e comunicato, nel corso di questo tour, quattro servizi nuovi; quest’ultimi hanno l’obiettivo di concedere la possibilità ai nostri partner di aggiungere valore alle soluzioni che vendono”.

Nuovi strumenti di lavoro e sviluppo ne assumono un ruolo centrale per accompagnare e far crescere la vita stessa delle aziende tenendo conto che, la velocità e l’evoluzione della vita soprattutto nel campo dei software si evolve e si aggiorna sempre più velocemente sotto tanti punti di vista.

Stefano Zanoli, Co-owner&Chief Technical Officer di Hal Service, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Da un lato c’è uno sviluppo delle tecnologie di accesso che sono sempre più performanti, unite a soluzioni di business continuity che permettono di garantire un accesso ad internet costante senza interruzione; dall’altro lato abbiamo servizi cloud che permettono alle aziende di portare innovazione alle proprie infrastrutture ICT. La missione di Hal Service è quella di offrire soluzioni e strumenti per permettere alle aziende di innovarsi senza perdere il focus sul proprio business”.

Durante la presentazione di HaliveOS è stato organizzato uno spazio legato alla formazione con l’annuncio della nascita di WiC Academy, una piattaforma e-learning pensata per i partner, con contenuti video, materiali scaricabili, moduli interattivi on demand, progettata per offrire formazione continua e flessibile.