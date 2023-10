Halloween, a Derry in Irlanda del Nord il più grade spettacolo "horror" d'Europa

Halloween, a Derry in Irlanda del Nord il più grade spettacolo "horror" d'Eu...

Halloween, a Derry in Irlanda del Nord il più grade spettacolo "horror" d'Eu...

Derry, 31 ott. (askanews) – Migliaia dsi appassionati hanno assaporato l’atmosfera sinistra dei quattro giorni del festival di Halloween di Derry (o Londonderry), la seconda città dell’Irlanda del Nord.

Gli organizzatori dell’evento hanno spiegato che la città fortificata medievale ospita ogni anno la più grande celebrazione di questo antico rito in Europa. Le luci delle strade, gli spettacoli aerei, i fuochi pirotecnici e la musica, così come fantasmi e spiriti che attraversano la città per unirsi ai festeggiamenti, portano magia e un po’ di horror nelle strade della città, facendo rabbrividire i partecipanti di tutte le età.

Il forte vento, tuttavia, ha costretto gli organizzatori ad annullare uno coreografico spettacolo di droni in volo coordinato, previsto per il 30 novembre.