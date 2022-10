Halloween: il significato della festa

Dal Samhain alla festa di tutti i Santi, cos'è Halloween

Halloween è certamente una delle feste più amate in Italia, in special modo dai bambini. L’origine di questa festa non sono italiane chiaramente, e proprio per questo a volte è stata anche vittima da parte critiche, ma quali sono le vere origini della festa di Halloween?

Dal Samhain alla festa di tutti i Santi

Halloween è una festa che deriva dalla cultura irlandese e britannica, il nome deriva dall’irlandese Hallow E’en, forma contratta di All Hallows’ Eve che sarebbe la vigilia di tutti i Santi. Ben prima che ci fossero queste festività cristiane, il giorno del 31 ottobre era quello dedicato al Samhain: festa pagana detta anche Capodanno Celtico, il giorno che anticamente celebrava la fine del raccolto, la transizione dal periodo della luce a quello delle tenebre invernali.

Secondo la tradizione in quella notte la barriera tra il mondo dei morti e quello dei vivi venivano annullate, permettendo in questo modo ai morti di visitare la terra e i loro cari.

Quando la pratica si iniziò a diffondere in tutta Europa verso l’ottavo secolo, la Chiesa si adattò spostando la commemorazione dei defunti dal 13 maggio al 1 novembre.