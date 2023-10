Halloween, Mirabilandia suona al ritmo di Claudio Cecchetto

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Sarà impossibile distinguere le urla di terrore da quelle di gioia per la festa più mostruosa dell’anno, perché Halloween a Mirabilandia suona al ritmo dell’esclusivo dj set firmato Claudio Cecchetto. La già ricca offerta di spettacoli del Parco divertimenti più grande d’Italia si arricchisce di un altro momento imperdibile con l’“Halloween Party” che, martedì 31 ottobre, vedrà impegnati in console tanti ospiti: dal dj e influencer Luca Onestini alla rivelazione di “Amici ‘22” Cricca; dal rapper e campione italiano di freestyle, Moreno a Fabio Marzo e Cristina Oliveira, dj e vocalist del Samsara di Riccione. L’appuntamento per tutti è dalle ore 21.30 in piazza della Fama dove, fino alle ore 24, ci si potrà scatenare al ritmo delle hit del momento.

Un modo incredibile per concludere la giornata a Mirabilandia dopo essersi goduti l’ampia offerta di divertimento adatta a tutta la famiglia che il Parco regala fino al 5 novembre. Non solo mostri, streghe e atmosfere horror ma anche, per i visitatori più temerari, la novità 2023 da non perdere: Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, con circa 30.000 mq di puro terrore. Questa horror zone – consigliata ad un pubblico dai 12 anni in su – sarà attiva al calar delle tenebre nei giorni 28-29-31 ottobre e 1° novembre.

Emozioni forti anche nel nuovo terrificante tunnel rivolto ai più coraggiosi, Apartment#162, in cui si potranno visitare a proprio rischio e pericolo quattro stanze in cui sono stati compiuti i delitti più cruenti, che si aggiunge agli altri: Acid Rain; Psycho Circus e Llorona. Aperta anche la horror house The Walking Dead (ingresso con biglietto aggiuntivo) con ambientazioni tratte dall’omonima serie. Per i più piccoli: magia e speciali animazioni con il tunnel novità La Camera delle Meraviglie, che arricchisce l’offerta delle altre esperienze per bambini dedicate ad Halloween: il Ponte dei Ricordi e il LaBRIVInto Stregato.

Non mancheranno poi gli spettacoli: in programma lo show Let’s Party con i personaggi più amati di Nickelodeon e il simpatico Meet & Greet con i Paw Patrol. Al Pepsi Theatre in scena Delirium, mentre Frankenstein, sul palco di Piazza della Fama, e Streghe, in piazza Ducati, allieteranno il pubblico. Nella Far West Valley l’appuntamento è con il nuovissimo El Día De Los Muertos, mentre a Dinoland ci si divertirà con l’Apprendista Stregone. Altri show-novità sono Demons, hai il coraggio? e lo Spirito del Fuoco, nella Città Maya, mentre – consigliato a un pubblico più adulto – è lo spettacolo al Pepsi Theatre Jackie, don’t call me clown.

Come se non bastasse, a questa incredibile offerta di show e divertimento si aggiungono le tante attrazioni – da quelle da Guinnes dei primati a quelle meno audaci e alla portata di tutti– e l’acclamato Stunt Show “Hot Wheels City, la nuova sfida” con il suo incredibile mix di gag e spettacolari acrobazie. “Siamo molto soddisfatti che anche per Halloween si rinnovi il sodalizio artistico con Claudio Cecchetto – commenta Sabrina Mangia, direttrice Sales and Marketing di Mirabilandia – un mix esplosivo di divertimento che avevamo testato con successo durante 'La notte rosa' di quest’anno e che siamo certi renderà ancora più unico e indimenticabile il nostro Halloween. Un appuntamento che, da quattordici anni, è uno dei momenti più attesi della stagione per tutti i nostri visitatori e che anche quest’anno si conferma imperdibile”. La paura è di casa a Mirabilandia fino al 5 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco.