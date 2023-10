Dal 9 al 31 ottobre, SuperEnalotto si prepara ad abbracciare l’atmosfera unica e spettrale di Halloween con la promozione straordinaria HalloWin! Questa iniziativa è stata concepita per immergere gli appassionati di lotterie in un mondo di mistero e magia durante questo periodo dell’anno così speciale.

HalloWin! è un’occasione eccezionale per gli utenti di SuperEnalotto, poiché offre un irresistibile bonus di benvenuto pari a 4,50 euro, utilizzabile per le giocate SuperEnalotto. Questo bonus extra rappresenta una straordinaria opportunità per gli amanti delle lotterie di mettere in gioco i propri numeri preferiti. È essenziale notare che questa promozione è riservata esclusivamente ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta e aprono un nuovo conto di gioco online.

Ecco cosa fare per attivare la promo HalloWin!

L’attivazione della promozione HalloWin! è un processo semplice e accessibile a tutti. Gli utenti possono completare la registrazione direttamente attraverso i rivenditori online che partecipano a questa promozione speciale, i quali sono integrati nell’app e nel sito web ufficiale di SuperEnalotto.it. Per coloro che preferiscono utilizzare l’App ufficiale, è sufficiente esplorare i messaggi informativi dedicati a HalloWin! durante l’utilizzo dell’App. Il bonus verrà automaticamente accreditato subito dopo l’apertura del conto di gioco.

Per chi opta per l’utilizzo del pc, è fondamentale assicurarsi di avere una connessione internet stabile per aprire un conto di gioco sul sito web ufficiale di SuperEnalotto. Mentre si naviga sul sito, gli utenti troveranno i messaggi informativi dedicati alla promozione speciale HalloWin! che forniscono dettagliate istruzioni su come ottenere il bonus.

Una volta completata la registrazione e ottenuto il bonus, i giocatori avranno a disposizione 15 giorni per utilizzarlo nelle proprie giocate SuperEnalotto presso i rivenditori autorizzati. Questa è un’opportunità unica per cercare la fortuna e puntare al Jackpot di SuperEnalotto durante il periodo di Halloween. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere l’emozione del SuperEnalotto con un tocco di magia e mistero in più grazie alla promo HalloWin!