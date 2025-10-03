Hamas Accoglie con Interesse il Piano di Pace di Trump per Gaza

In un contesto di tensioni durature, Hamas ha recentemente rilasciato una risposta al piano di cessate il fuoco proposto dal presidente statunitense Donald Trump. Questo piano, che si estende su 20 punti, è stato presentato in un momento critico del conflitto che dura da quasi due anni nella striscia di Gaza.

La reazione del gruppo palestinese è giunta dopo che Trump ha fissato una scadenza per la risposta, richiedendo chiarimenti entro domenica. La dichiarazione di Hamas ha rivelato un’apertura al dialogo, specificando che accetterebbe di liberare i prigionieri legati all’occupazione, sia vivi che deceduti, seguendo le linee guida delineate nel piano di Trump.

Accettazione e condizioni

Hamas ha affermato di essere disposto a avviare negoziati immediati attraverso mediatori per discutere i dettagli dello scambio di prigionieri. Questo rappresenta un passo significativo verso una potenziale risoluzione, ma il gruppo ha anche sottolineato la necessità di condizioni adeguate per facilitare l’operazione.

Amministrazione di Gaza

Un altro punto importante menzionato nella dichiarazione di Hamas riguarda la gestione della striscia di Gaza. Il gruppo ha espresso la sua disponibilità a trasferire l’amministrazione a un ente palestinese di tecnocrati, con il supporto di una consensus nazionale e l’assistenza di paesi arabi e islamici. Questa mossa può essere vista come un tentativo di stabilire un governo più inclusivo e rappresentativo.

Riserva su aspetti chiave del piano di Trump

Tuttavia, nonostante l’apertura manifestata, Hamas ha sollevato riserve su alcuni aspetti del piano, in particolare quelli relativi al futuro della striscia di Gaza e ai diritti legittimi del popolo palestinese. Secondo il gruppo, tali questioni devono essere affrontate sulla base di una posizione nazionale unanime e nel rispetto delle leggi e risoluzioni internazionali.

Il corrispondente di Al Jazeera, Ali Hashem, ha commentato che la dichiarazione di Hamas potrebbe rappresentare un’opportunità per avviare nuove trattative. Ha rilevato che ci sono possibilità di cambiamenti significativi nei prossimi giorni, suggerendo che le parti potrebbero trovare un terreno comune.

Critiche al piano di transizione

Un’altra preoccupazione espressa da Hamas è relativa alla proposta di un corpo transitorio internazionale, con a capo l’ex primo ministro britannico Tony Blair, per supervisionare la governance della Gaza post-bellica. Questo piano, secondo Hashem, potrebbe isolare Gaza dal resto della causa palestinese, una situazione che Hamas vuole evitare a tutti i costi.

Apprezzamento per gli sforzi di mediazione

Nonostante le riserve, Hamas ha riconosciuto e apprezzato gli sforzi di mediazione da parte di vari attori, inclusi gli sforzi di Trump per risolvere il conflitto. Questa apertura suggerisce che, sebbene siano presenti delle preoccupazioni, Hamas è pronto a collaborare e a cercare soluzioni pacifiche.

Il gruppo ha dimostrato una certa positività nei confronti del piano, accogliendo lo spirito dell’iniziativa di Trump. Secondo Hashem, ciò indica un atteggiamento proattivo da parte di Hamas, che è pronto a tendere la mano per una risoluzione pacifica, pur mantenendo alcune richieste di chiarimenti.

Ora, la palla è nel campo di Trump e della sua amministrazione, che devono rispondere alle preoccupazioni espresse da Hamas e lavorare per un accordo che possa portare stabilità e pace nella regione. Resta da vedere come si svilupperanno le prossime 48 ore e se ci sarà un avanzamento significativo nei negoziati.