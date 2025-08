Hamas nega la disponibilità a disarmarsi nelle trattative di Gaza

Hamas ha respinto con fermezza le recenti affermazioni del rappresentante speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, che sosteneva una presunta disponibilità del gruppo palestinese a disarmarsi durante le trattative di cessate il fuoco con Israele. In una dichiarazione rilasciata sabato, Hamas ha ribadito che il diritto alla resistenza contro l’occupazione israeliana è inalienabile e non può essere messo in discussione.

Il contesto delle dichiarazioni

Le parole di Witkoff sono emerse durante un incontro con le famiglie di prigionieri israeliani a Tel Aviv, dove ha affermato che Hamas si sarebbe dichiarato “pronto a essere demilitarizzato”. Tuttavia, il gruppo palestinese ha subito smentito tali affermazioni, sottolineando l’importanza di difendere i propri diritti nazionali e legali. Ma quali sono veramente le implicazioni di queste dichiarazioni? È evidente che la questione è complessa e richiede attenzione.

Secondo la dichiarazione di Hamas, il diritto alla resistenza rimarrà valido fino a quando non saranno ripristinati i diritti nazionali dei palestinesi, inclusa la creazione di uno stato palestinese sovrano e indipendente, con Gerusalemme come capitale. Questo concetto è particolarmente rilevante in un momento in cui l’attenzione internazionale è rivolta alla crisi umanitaria a Gaza, aggravata dal blocco israeliano. Come possiamo ignorare il dramma che si sta svolgendo sotto i nostri occhi?

Critiche alla visita di Witkoff

Inoltre, Hamas ha definito la visita di Witkoff un vero e proprio “teatro” destinato a distorcere la percezione pubblica sulla situazione a Gaza. Secondo le informazioni disponibili, oltre 1.300 palestinesi hanno perso la vita mentre cercavano cibo in luoghi gestiti dall’organizzazione umanitaria GHF, sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele. Nonostante le crescenti critiche a livello globale, l’amministrazione Trump ha continuato a supportare GHF, annunciando un finanziamento di 30 milioni di dollari per le sue operazioni. È davvero possibile che la comunità internazionale chiuda gli occhi su tali atrocità?

La reazione della comunità internazionale

Le dichiarazioni di Witkoff si inseriscono in un contesto di crescente pressione internazionale per il riconoscimento di uno stato palestinese. Durante una conferenza delle Nazioni Unite a New York, il Regno Unito ha dichiarato che potrebbe seguire l’esempio della Francia nel riconoscere formalmente un stato palestinese. Il Segretario di Stato britannico, David Lammy, ha affermato che Londra procederà con il riconoscimento se Israele non soddisferà determinate condizioni, inclusa l’implementazione di un cessate il fuoco a Gaza. Ci chiediamo: questa è la strada giusta per una pace duratura?

In questo stesso incontro, 17 paesi, insieme all’Unione Europea e alla Lega Araba, hanno approvato un documento che chiede il rilancio della soluzione dei due stati, esortando Hamas a porre fine al suo governo a Gaza e a consegnare le armi all’Autorità Palestinese con il supporto internazionale. Tali sviluppi evidenziano la complessità del conflitto e la necessità di una risoluzione duratura per le parti coinvolte. Come possiamo sperare in un futuro migliore se non affrontiamo le basi di queste problematiche?