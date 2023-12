L’indiscrezione arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America e viene pubblicata dal ‘Wall Street Journal‘: Israele avrebbe avanzato una proposta di tregua ad Hamas, ma i capi della cellula terroristica avrebbero rifiutato non accettando le condizioni proposte.

Hamas rifiuta la proposta di tregua di Israele: i dettagli

Il ‘Wall Street Journal’ apre oggi con un’indiscrezione che riguarda la guerra in Medio Oriente. Citando fonti egiziane, il noto quotidiano spiega che Hamas avrebbe rifiutato una proposta di tregua avanzata nelle scorse ore da Israele. Ma cosa prevedeva tale proposta? Una settimana di stop ai combattimenti in cambio di 40 ostaggi. Hamas, però, ha rispetido al mittente l’offerta: non accetterà nessun tipo di accordo finché la pausa dei combattimenti non sarà effettiva.

La situazione al limite nelle carceri di Israele

Nel frattempo, a causa della guerra e delle ritorsioni di Tel Aviv dopo l’attacco del 7 ottobre scorso, Israele deve affrontare un altro problema: quello delle carceri sovraffollate. Un alto funzionario del Servizio penitenziario israeliano ha spiegato che in due mesi sono state incarcerate circa 3 mila persone: “Siamo molto vicini a esaurire lo spazio per i detenuti nelle carceri”. La preoccupazione è elevata perché secondo quanto riferisce Elyasaf Zakai, capo del dipartimento carcerario dell’Ips, Israele saprebbe controllare fino a 20 mila persone nelle carceri e ad oggi i detenuti sono già più di 19.300.