Hamas rilascia due ostaggi americani, si tratta di due donne: madre e figlia

Tel Aviv, 21 ott. (askanews) – Nella serata di venerdì 20 ottobre 2023 le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, hanno rilasciato due ostaggi di nazionalità statunitense. Si tratta di Judith e Natalie Raanan, madre e figlia, di 59 e 17 anni che ora, come confermato dal Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, sono al sicuro nelle mani di autorità israeliane e presto torneranno negli Stati Uniti, passando da Tel Aviv dove si riuniranno ai loro parenti e dove la giovane Natalie potrà festeggiare il suo 18esimo compleanno. Il rilascio è avvenuto “per motivi umanitari” perché la madre non era in buona salute.

Secondo fonti diplomatiche, i negoziati per il rilascio sarebbero stati condotti dal Qatar, con il contributo degli stessi Stati Uniti.

il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha parlato al telefono con le due donne. In una nota, ha poi ringraziato i governi di Qatar e Israele sottolineando che Judith e Natalie erano state prese in ostaggio da Hamas durante l’orribile attacco terroristico contro Israele del 7 ottobre. “Assieme alla loro famiglia – ha detto Biden – avranno il pieno sostegno del governo degli Stati Uniti mentre si riprenderanno e guariranno”.

Dal canto suo, la stessa Hamas ha fatto sapere, in un comunicato, di lavorare con “mediatori” per la liberazione di ostaggi

“civili”. L’organizzazione fondamentalista islamica palestinese ha aggiunto che la questione potrà essere risolta sotto “necessarie condizioni di sicurezza”.