Haniyeh (Hamas): restiamo aperti ai negoziati

Milano, 11 mar. (askanews) – Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha affermato in un discorso televisivo domenica che il movimento islamico palestinese ritiene Israele responsabile del fallimento di un accordo di cessate il fuoco a Gaza, ma rimane aperto alla “continuazione dei negoziati”. “Dico chiaramente che la responsabilità del mancato raggiungimento di un accordo è l’occupazione (di Israele) e il governo del nemico sionista perché non vuole attenersi ai principi fondamentali dell’accordo. Tuttavia, dico che noi siamo aperti a proseguire i negoziati”, ha dichiarato. “Dico chiaramente che la responsabilità del mancato raggiungimento di un accordo è l’occupazione (di Israele) e il governo del nemico sionista perché non vuole attenersi ai principi fondamentali dell’accordo. Tuttavia, dico che noi siamo aperti a proseguire i negoziati”, ha concluso il leader di Hamas.