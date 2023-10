Mobilità sostenibile, Hannover la città del futuro: entro 2030 vietate le auto

Ad Hannover dal 2030 non circoleranno più auto: la città verso la mobilità sostenibile

Tutte le città si trovano nella condizione di dover affrontare l’importante sfida della mobilità sostenibile. Quindi, è importante ridurre l’impatto ambientale ma anche promuovere il benessere sociale. Hannover ha preso una decisione drastica che potrebbe essere da modello alle altre città europee.

Hannover e la sfida della mobilità sostenibile

La città della Bassa Sassonia ha preso molto a cuore il tema della mobilità sostenibile, tanto che ha deciso di vietare le auto dal 2030.

La sfida su questo tema incontra inevitabilmente pareri opposti da parte dei cittadini, costretti a modificare le proprie abitudini, però il cambiamento climatico è a livelli gravissimi e servono risposte radicali, come quella proposta appunto da Hannover.

L’esempio di Hannover sulla mobilità sostenibile

L’esempio della città è il migliore per agire concretamente sul problema che abbiamo di fronte e che ancora molti sottovalutano pensando solo ai disagi nella mobilità.

Il capoluogo del Land della Bassa Sassonia conta 500mila abitanti e si prepara a un cambiamento radicale eliminando auto e parcheggio entro il 2030.

Già dal prossimo anno questi ultimi verranno ridotti e chiunque in futuro arriverà in città con una vettura, verrà dirottato nei parcheggi multipiano dotati di 10mila posti e da lì sarà possibile poi muoversi a piedi, con la bicicletta o con i mezzi pubblici.

Il progetto prevede la conversione delle strade, per essere prive di barriere architettoniche. Lo spazio liberato verrà poi utilizzato per creare nuovi spazi per i cittadini ed esercizi commerciali.

Questo modello potrebbe essere da esempio anche per le altre città, bisognerà aspettare un po’ però prima di riscontrare il feedback.