Happy 2025 con Laura Pausini, speciale concerto di capodanno

Messina, 2 gen. (askanews) – Lo speciale concerto di Capodanno “HAPPY 2025” al Palarescifina di Messina, è stato il gran finale della decima tournée mondiale dell’artista italiana più premiata al mondo: per Laura Pausini si tratta del tour dei record, che ha superato ogni aspettativa con oltre 500.000 presenze in 80 show in tutto il mondo, un dato che la incorona l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

Il Laura Pausini World Tour 2023 2024, aveva preso il via il 27 febbraio 2023, con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano, per espandersi a raggera prima nelle storiche piazze di Venezia e Siviglia, poi nei palazzetti e nelle arene più importanti di tutto il mondo, tra Europa, Sud America e Stati Uniti, passando da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine nella Grande Mela, con un memorabile show in cinque lingue tenutosi lo scorso 6 aprile al The Theater at Madison Square Garden.

Gli straordinari risultati in termini di paganti e riscontro di pubblico portano a grandissima richiesta all’aggiunta di un’ultima leg invernale, che ha debuttato con due date a Londra all’O2 Shepherd’s Bush Empire, attraversando ancora l’Europa e l’Italia tra novembre e dicembre, facendo tappa a Marsiglia, Malaga, per la prima volta a Pamplona, e poi Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado e Lubiana. E ancora in Italia a Eboli, due date a Bari, poi Livorno, Pesaro, Torino; doppietta anche a Roma e Milano, città quest’ultime che vantano sei date solo nell’arco del 2024, e la incoronano unica donna tra le voci italiane e straniere a siglare questo risultato.

Il gran finale del 31 dicembre 2024 è la terza di tre date siciliane, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare scegliendo Messina come ultimo step di questa memorabile tournée, e regalando al pubblico uno show arricchito da un medley esclusivo, per celebrare l’inizio del 2025 con i brani più iconici della disco music.