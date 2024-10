Happy Ageing: al via la terza edizione dedicata ad anziani e salute

La terza edizione degli Stati Generali dell’Invecchiamento Attivo, dal titolo “Longevità: conquista, rischi e opportunità”, ha messo al centro il tema dell’immunizzazione per gli over 65.

L’evento, promosso a Roma da Happy Ageing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, che hanno discusso l’importanza della prevenzione sanitaria per favorire un invecchiamento in salute.

Tra i temi trattati, è emersa l’attenzione sulla vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), una patologia che può avere conseguenze particolarmente gravi sugli anziani. Il virus è infatti noto per provocare infezioni respiratorie severe nei soggetti più vulnerabili. Da poco è stato sviluppato un vaccino specifico contro l’RSV, rappresentando una novità significativa nella protezione delle persone anziane.

Anziani e Salute: terza edizione per Happy Ageing

Nonostante la recente disponibilità del vaccino, esso non è ancora stato inserito nel Calendario Vaccinale Nazionale. I relatori dell’evento hanno auspicato un prossimo inserimento, al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale tra la popolazione anziana e ridurre i rischi di complicanze legate a questo virus.

L’incontro ha sottolineato l’importanza di una maggiore sensibilizzazione sulle vaccinazioni per gli over 65 e sulla necessità di promuovere politiche di prevenzione più efficaci, allo scopo di migliorare la qualità della vita durante la vecchiaia.