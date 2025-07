Haridwar: la verità dietro il tragico incidente del tempio

Diciamoci la verità: la tragedia avvenuta al tempio di Mansa Devi a Haridwar non è un caso isolato. È solo l’ennesimo esempio di come la gestione delle folle in India sia spesso inadeguata. Sei vittime e decine di feriti, a causa di un crollo di un cavo elettrico che ha scatenato il panico tra i pellegrini, rappresentano solo la punta dell’iceberg di un problema ben più profondo.

La realtà è meno politically correct: questi eventi non sono solo sfortunati; sono prevedibili e, in molti casi, evitabili.

Fatti e statistiche scomode

Secondo le autorità locali, il panico è scoppiato quando un cavo ad alta tensione è caduto, provocando una corsa disperata della folla per scappare. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti nei luoghi di culto indiani, dove le folle possono facilmente trasformarsi in una massa incontrollabile. Solo nel 2023, ci sono stati almeno tre incidenti simili, ognuno con esiti tragici. Durante il Kumbh Mela, uno dei festival più affollati del mondo, si sono registrate oltre 30 morti in un solo episodio. Questi dati non possono essere ignorati e pongono interrogativi inquietanti sulla sicurezza e la preparazione delle autorità.

Le statistiche parlano chiaro: in India, le folle ai festival religiosi possono superare i milioni di partecipanti, eppure la gestione della sicurezza rimane spesso inadeguata. Gli esperti avvertono che la mancanza di piani di emergenza e di misure di controllo delle folle è una ricetta per il disastro. Ma chi si prende realmente la responsabilità di queste tragedie? La risposta è semplice: nessuno.

Un’analisi controcorrente della situazione

La verità è che il governo e le autorità locali, di fronte a eventi di così grande portata, spesso si limitano a una reazione superficiale, anziché adottare misure proattive per prevenire simili disastri. Il crollo del cavo elettrico potrebbe essere stato il fattore scatenante, ma è il contesto generale di scarsa organizzazione e preparazione che ha reso possibile una tragedia di questo tipo. La mancanza di piani di evacuazione, di personale addestrato e di strutture adeguate per gestire le folle è un problema sistemico che non può essere ignorato.

Il culto della tradizione in India è indiscutibile, e le affluenze massicce ai luoghi di culto sono parte integrante della cultura. Tuttavia, è necessario che le autorità riconoscano che la sicurezza dei pellegrini deve avere la precedenza su qualsiasi altra considerazione. La storia ci ha insegnato che le folle possono essere tanto spirituali quanto letali, e i recenti eventi non fanno altro che ribadire questa realtà.

Conclusioni e invito al pensiero critico

La tragedia di Haridwar non è solo un evento isolato; è un sintomo di una malattia più profonda che affligge la società indiana. È tempo di smettere di ignorare le evidenze e di affrontare la realtà con coraggio. La gestione delle folle nei luoghi di culto deve diventare una priorità, e i governi devono iniziare a considerare la sicurezza come un elemento imprescindibile nella pianificazione degli eventi religiosi.

So che non è popolare dirlo, ma la responsabilità di eventi come quello di Haridwar ricade su tutti noi: dalle autorità che non prendono provvedimenti, ai pellegrini che si muovono in massa senza considerare i rischi. Solo attraverso un pensiero critico e una revisione delle pratiche attuali possiamo sperare di evitare futuri disastri. È tempo di agire e di pretendere un cambiamento, prima che sia troppo tardi.