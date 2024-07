Harris a Netanyahu: non resterò in silenzio davanti a sofferenze Gaza

Harris a Netanyahu: non resterò in silenzio davanti a sofferenze Gaza

Washington, 26 lug. (askanews) - "Non si può restare insensibili davanti alla sofferenza di Gaza" ha detto la vicepresidente Usa Kamala Harris dopo aver incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Secondo Harris "c'è speranza" per arrivare a un accordo che "è l'ora di c...