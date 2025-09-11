Harry a Londra dopo l'incontro con Carlo: fiero degli Invictus Games

Roma, 11 set. (askanews) – Dopo aver fatto visita al padre, Re Carlo III, che non vedeva da 19 mesi, il principe Harry a Londra ha visitato un centro per il trattamento delle lesioni da ferite di guerra e ha partecipato a un ricevimento per la sua Invictus Games Foundation, che organizza un evento multisportivo dedicato ai soldati in servizio e ai veterani feriti.

Una rara visita nel Regno Unito la sua, dalla California, in cui vive con la famiglia, con tutti gli occhi addosso, soprattutto per l’incontro con il padre. Un tè privato, secondo una fonte vicina alla famiglia reale, che li ha rivisti insieme per la prima volta dal febbraio 2024.

Il duca di Sussex, parlando davanti ai veterani ha detto: “Quando abbiamo iniziato, non potevamo immaginare la portata di ciò che vediamo oggi, il coraggio dei partecipanti che ci dimostrano che la guarigione è possibile, l’ispirazione delle famiglie e degli amici che stanno al loro fianco. E l’effetto a catena sulle comunità, sulle forze armate e sulle intere nazioni”.

“E per quanto sia orgoglioso del nostro primo decennio – ha aggiunto – so che il prossimo sarà ancora più importante. Viviamo in un’epoca in cui i conflitti infuriano in tutto il mondo, in cui la rabbia e il risentimento verso chi è diverso possono sembrare travolgenti. E la comunità Invictus rappresenta una sfida diretta a tutto questo. Dimostriamo che l’unità non solo è possibile, ma è formidabile, che i legami di coraggio, rispetto e umanità sono più forti delle divisioni politiche, di provenienza o nazionalità”.