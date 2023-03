Harry e Meghan battezzano la figlia in segreto: il gesto per Kate e William

Harry e Meghan avrebbero fatto battezzare la loro figlia, Lilibet Diana, con una cerimonia organizzata nella loro villa a Montecito, in California. I due avrebbero invitato anche gli altri membri della famiglia reale.

Harry e Meghan: il battesimo

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle avrebbero organizzato il battesimo della figlia Lilibet Diana nella loro villa di Montecito. Alla cerimonia avrebbero preso parte circa 20 persone tra gli amici e i familiari più intimi della coppia. Sarebbero stati invece assenti il padre di Harry, Re Carlo, così come il fratello William e la moglie Kate Middleton. Secondo indiscrezioni i due avrebbero avvisato i parenti più stretti del battesimo della figlia ma lo avrebbero fatto solo all’ultimo minuto e per questo Carlo, William e Kate non sarebbero riusciti a organizzarsi per presenziare all’evento.

Da tempo si parla di dissapori tra Harry e Meghan e gli altri membri della famiglia Reale e non è dato sapere se i due a maggio presenzieranno all’incoronazione ufficiale di Carlo nel Regno Unito. Nella sua controversa autobiografia, Spare, Harry ha lanciato pesanti accuse contro suo padre e gli altri membri della famiglia Reale che, a quanto pare, non avrebbero fatto nulla per far sentire Meghan a proprio agio.