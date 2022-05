Harry e Meghan (di cera), finalmente riuniti alla famiglia reale

Londra, 25 mag. (askanews) – Ci sono anche Harry e Meghan accanto alla famiglia reale inglese al Museo delle Cere di Madame Tussauds di Londra. In vista delle celebrazioni per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II le statue sono tornate al loro posto; a gennaio 2020 erano state separate dal gruppo dopo che i duchi di Sassex avevano deciso di ritirarsi dai loro compiti reali. Resteranno lì fino alla fine delle celebrazioni del Giubileo di Platino.

Le statue di Harry e Meghan, così come Carlo, Camilla e il Duca e la Duchessa di Cambridge, hanno ricevuto un restyling per l’occasione. I duchi hanno anche annunciato il loro arrivo nel Regno Unito per partecipare ai festeggiamenti.

La statua della Regina è la 23esima delle 24 create da Madame Tussauds durante il suo lungo regno, indossa una riproduzione dell’abito che porta nel ritratto fotografico ufficiale del Giubileo di Platino.

Tra gli altri dettagli, la statua di Kate Middleton ha il vestito di Jenny Packham che la Duchessa di Cambridge ha indossato due volte per le funzioni reali. Meghan invece ha l’abito rosso Safiyaa indossato in uno dei suoi ultimi impegni reali al Mountbatten Festival of Music alla Royal Albert Hall di Londra.