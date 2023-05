Home > Askanews > Harry e Meghan inseguiti da paparazzi a New York: "Sfiorato incidente" Harry e Meghan inseguiti da paparazzi a New York: "Sfiorato incidente"

Roma, 18 mag. (askanews) – In un video si vedono Harry e Meghan, insieme alla madre di lei Doria Ragland, mentre arrivano alla cerimonia di premiazione delle Women of Vision Award a New York. Poco dopo, secondo il portavoce di Harry, lui e la duchessa di Sussex sono rimasti coinvolti in un “inseguimento quasi catastrofico” con i paparazzi, “durato per oltre due ore”, “con molteplici quasi collisioni che hanno coinvolto altri automobilisti, pedoni e due agenti della polizia”. La coppia non è rimasta ferita, ma il racconto riporta con la mente all’incidente avvenuto quasi 26 anni fa a Parigi in cui morì la principessa Diana. La polizia e il sindaco di New York, nonché un tassista che ha trasportato brevemente la coppia, hanno però minimizzato la pericolosità e la durata dell’inseguimento. Il sindaco Eric Adams ha comunque invitato alla responsabilità: “Trovo difficile credere che ci sia stato un inseguimento ad alta velocità di due ore, lo trovo difficile da credere. Ma scopriremo la durata esatta”. “Se si tratta di un inseguimento di dieci minuti, è comunque estremamente pericoloso a New York. C’è molto traffico, molto movimento, molte persone usano le nostre strade. Qualsiasi tipo di inseguimento ad alta velocità che implichi una cosa del genere è inappropriato”.

Roma, 18 mag. (askanews) - In un video si vedono Harry e Meghan, insieme alla madre di lei Doria Ragland, mentre arrivano alla cerimonia di premiazione delle Women of Vision Award a New York. Poco dopo, secondo il portavoce di Harry, lui e la duchessa di Sussex sono rimasti coinvolti in un "inseg...