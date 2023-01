Harry e Meghan, l'ex tata di Archie ricorda il primo incontro con i duchi di Sussex

Il piccolo Archie Mountbatten-Windsor, è stato accudito nel suo primo anno di vita dall’infermiera pediatrica e consulente Lorren Khumalo.

La donna che si è raccontata in un recente episodio pubblicato su The Breakfast Club ha prestato servizio presso i Sussex a Frogmore Cottage, fino a quando la coppia non è volata alla volta degli USA, dove ad oggi risiede. Ciò che ha dichiarato la donna su Harry e Meghan potrebbe risultare sorprendente.

Harry e Meghan, l’ex tata ricorda l’incontro con i duchi di Sussex

Lorren – nel ricordare il primo incontro con i duchi di Sussex – ha dichiarato che si è sentita fin da subito a proprio agio.

Ha anche sostenuto che Harry e Meghan sono due ‘genitori davvero pratici’: “Sono arrivata lì e stavano facendo tantissimi controlli. Mi aspettavo qualcuno di “principesco” con indosso abiti tedeschi, svizzeri o altro di molto costoso”.

L’incontro con Harry e Meghan

La donna, evidentemente incuriosita per l’incontro che avrebbe fatto di lì a poco, aveva chiesto diverse volte all’agente di protezione se avesse dovuto fare la riverenza al principe: “Vedrai, il principe Harry è fantastico”.

Una premessa che non si è fatta disattendere perché non appena lo ha incontrato, quest’ultimo ha salutato la donna in modo davvero caloroso: “Mi sentivo così a mio agio, non era così formale come mi aspettavo, era solo una casa normale”, ha aggiunto.