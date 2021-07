Harry e Meghan nominati agli Emmy 2021: la candidatura per l’intervista da Oprah

L'intervista che il Principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato alla Cbs è candidata agli Emmy 2021.

L’intervista di Oprah Winfrey al Principe Harry e a Meghan Markle è stata candidata agli Emmy 2021 per la categoria Outstanding Hosted Nonfiction Series o Special.

Harry e Meghan: l’intervista candidata agli Emmy

Oltre a The Mandalorian e Bridgerton sembra che quest’anno agli Emmy 2021 anche l’intervista degli ex duchi del Sussex concorrerà alla vittoria per la categoria Outstanding Hosted Nonfiction Series o Special.

Del resto la loro controversa intervista per la Cbs, realizzata dalla Regina della tv americana Oprah Winfrey, è stata seguita da 17 milioni di persone nei soli Stati Uniti. Per sapere se l’intervista vincerà il premio e sbaraglierà la concorrenza sarà necessario aspettare il 19 settembre, data di assegnazione dei premi. Per i due ormai “ex” duchi del Sussex si tratta di un altro “traguardo” sicuramente non raggiunto in precedenza da altri membri della famiglia Reale.

Harry e Meghan: l’intervista

Nell’intervista da Oprah Winfrey Harry e Meghan avevano gettato pesanti ombre contro la monarchia britannica, arrivando persino ad accusare alcuni non meglio precisati membri della famiglia Reale di “razzismo” nei confronti del loro primogenito, Archie Harrison. “Nei mesi in cui ero incinta […] hanno anche parlato con Harry delle loro preoccupazioni su quanto scura sarebbe stata la sua pelle”, ha dichiarato l’ex duchessa del Sussex Meghan Markle durante il colloquio di due ore con la famosa conduttrice.

Harry e Meghan: l’addio ai titoli nobiliari

Prima di rilasciare l’intervista alla Cbs Harry e Meghan si erano già allontanati dalla famiglia Reale e avevano ufficialmente detto addio ai loro titoli, iniziando una nuova vita da persone “comuni” negli States. Oggi i due hanno acquistato una lussuosa villa a Santa Barbara, dove stanno crescendo i loro due figli (Archie Harrison e la piccola Lilibet Diana, chiamata così in onore della Regina Elisabetta e della defunta madre di Harry).

Mentre circolano voci riguardanti una presunta lite tra Harry e suo fratello William, Meghan non sarebbe più tornata a Londra dopo il suo addio ai titoli nobiliari. L’ex duchessa ha comunque telefonato personalmente alla Regina in seguito alla morte di suo marito, il Principe Filippo. Oggi l’ex duchessa ha deciso di dedicarsi ai suoi progetti benefici stando lontana dalle luci dei riflettori. In tanti si chiedono se un domani Harry riuscirà a chiarire i suoi rapporti col fratello.