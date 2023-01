Harry e Meghan non vivono più insieme: l'indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione il principe Harry e Meghan Markle non vivrebbero più sotto lo stesso tetto e potrebbero presto annunciare il loro divorzio.

Harry e Meghan: la crisi

Dopo l’uscita del libro scandalo del Principe Harry, Spare, sembra che i rapporti del duca con sua moglie Meghan Markle siano rapidamente naufragati. I due nelle scorse settimane avrebbero avuto una violenta discussione e addirittura si vocifera che la polizia sia arrivata nella loro casa a Santa Barbara. In queste ore invece ha iniziato a circolare un rumor secondo cui i due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto.

Per amore dell’ex attrice il Principe Harry si è progressivamente allontanato dalla famiglia Reale e ha deciso di trasferirsi insieme a lei negli Stati Uniti. A inizio gennaio è uscito in tutto il mondo Spare, il memoire con cui Harry ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha gettato pesanti ombre sul comportamento avuto dagli altri membri della famiglia Reale nei confronti suoi e di Meghan. Secondo indiscrezioni la duchessa non avrebbe apprezzato alcune delle confessioni fatte dal marito in merito ad alcune delle sue più famose e storiche ex, e per questo le cose tra i due sarebbero degenerate.

Fin dal loro annuncio di fidanzamento, Harry e Meghan sono stati bersagliati dalla stampa britannica e l’ex attrice è stata dipinta come un’arrivista ed un’opportunista. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due confermeranno pubblicamente di essersi detti addio.